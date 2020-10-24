Hercai 44. bölüm full izle | Hercai 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai 44. bölüm ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Baş rollerinde Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nin yer aldığı Hercai'de Reyyan ve Miran, ölümle burun buruna geldi. Peki Hercai 44. bölümde neler yaşandı? Hercai 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hercai 44. bölüm full izle haberimizde...

HERCAİ 44. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azize'nin müdahalesi sonrasında Reyyan ve Miran, ölümle yüz yüzedir. Miran'ın uçurumdan düştüğünü gören Reyyan, bir an bile tereddüt etmeden sevdiği adamı kurtarmak için peşinden koşar. Reyyan, Miran'ı kıyaya çıkarır ancak Miran'ın durumu kritiktir. Bir yandan peşlerinde kimin olduğunu anlamaya çalışan Reyyan, diğer yandan sevdiğini hayatta tutmak için var gücüyle çabalar. Miran'ı ailesi ve evlatları için tehdit olarak gören Cihan ise Reyyan'ın Miran'la kaçtığını düşünür. Bunun üzerine tüm köprüleri yakan ve her şeyi göze alan Cihan, Reyyan ve Miran'ın peşine düşer. Aslan, Azize'yle ilgili şaşırtıcı bilgilere ulaşırken Hazar ve Zehra'yı doğuma gitmek üzere çıktıkları yolda acı bir sürpriz beklemektedir.

HERCAİ 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 45. bölüm herkes tarafından merak ediliyor ancak 45. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.