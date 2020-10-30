Hercai 45. bölüm full izle | Hercai 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai 45. bölüm izle linki dizinin takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Hercai nefesleri kesen bir bölüm ile izleyicinin karşısına çıktı. Hercai'de Azize'nin geçmişini ve intikamının asıl sebebini öğrenen Aslan, Hanife'nin ölümüyle sarsılan Azize'yi geçmişini açık etmekle tehdit edip ona beklenmedik bir teklifte bulundu. Peki Hercai 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hercai 45. bölüm full izle linki haberimizde...

Hercai 45. bölüm ATV ekranlarında izleyici ile buluştu.

"Karşınızda artık eski Reyyan yok!"

Uğruna herkesi karşısına aldığı büyük aşkı Miran'ın öldüğünü düşünen Reyyan hayatının en zor gününü yaşarken zor bir kararın eşiğindedir. Bu esnada Azize'nin geçmişini ve intikamının asıl sebebini öğrenen Aslan, Hanife'nin ölümüyle sarsılan Azize'yi geçmişini açık etmekle tehdit edip ona beklenmedik bir teklifte bulunur. Köşeye sıkışan Azize ise Aslan'ın Hanife ile işbirliği yaptığını öğrenince planlarını yeniden kurmak zorunda kalır. Hazar ise Miran'ın oğlu olup olmadığını öğrenebilmek için peşine düşeceği yeni bir ipucu bulmuştur. Reyyan için ayağa kalkan Miran'ın dönüşü ise tüm dengeleri değiştirecektir.

HERCAİ 46. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Hercai' nin 46. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON 44. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Cihan, Reyyan ve Miran’ın peşindedir..

Azize'nin müdahalesi sonrasında Reyyan ve Miran, ölümle yüz yüzedir. Miran'ın uçurumdan düştüğünü gören Reyyan, bir an bile tereddüt etmeden sevdiği adamı kurtarmak için peşinden koşar. Reyyan, Miran'ı kıyaya çıkarır ancak Miran'ın durumu kritiktir. Bir yandan peşlerinde kimin olduğunu anlamaya çalışan Reyyan, diğer yandan sevdiğini hayatta tutmak için var gücüyle çabalar. Miran'ı ailesi ve evlatları için tehdit olarak gören Cihan ise Reyyan'ın Miran'la kaçtığını düşünür. Bunun üzerine tüm köprüleri yakan ve her şeyi göze alan Cihan, Reyyan ve Miran'ın peşine düşer. Aslan, Azize'yle ilgili şaşırtıcı bilgilere ulaşırken Hazar ve Zehra'yı doğuma gitmek üzere çıktıkları yolda acı bir sürpriz beklemektedir.