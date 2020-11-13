Hercai 47. bölüm full izle | Hercai 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Hercai 47. bölüm ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Hercai 47. bölüm izle linki haberimizde...

Her şeye rağmen kendi hayatlarını yaşamak için kolları sıvayan Reyyan ve Miran yeni düzenlerine alışmaya çalışırken Aslan'dan umudunu kesen Mahfuz, Hazar'la konuşup Miran'la ilgili tüm gerçeği açıklamaya karar verir.

Yaptığı araştırmadan sonra Mahfuz'un da sözleriyle artık Miran'ın kendi oğlu olduğundan emin olan ve bu intikamı bitirmeye yemin eden Hazar, Azize'yle yüzleşmeye gider ancak Aslanbey konağında şahit olduğu bir olay sonrasında hatırladıkları Hazar'ın Azize'ye iyice bilenmesine neden olur.

Diğer yandan Miran, Aslan ve Hazar tarafından ablukaya alınan Azize asıl şoku yıllar önce öldü bildiği Füsun Aslanbey'in kanlı canlı karşısına çıkıp herkesin önünde Miran'ın, Hazar'ın oğlu olduğu gerçeğini açıklamasıyla yaşar.

HERCAİ 48. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Hercai' nin 46. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.