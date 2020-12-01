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Hercai 50. bölüm fragmanı yayınlandı! Miran sonunda Hazar beyi affediyor!

Hercai 50. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında yayınlanan Hercai 50. bölüm fragmanı ile yine izleyenleri göz yaşlarına boğmaya hazırlanıyor. Hercai 49. bölümde babasının Hazar olduğu bilgisini sindiremeyen Miran bu yükle yaşamanın yollarının ararken aldığı sürpriz bir haberle adeta yeniden hayat buluyor. İşte merakla beklenen Hercai 50. bölüm fragmanı haberimizde...

Hercai 50. bölüm fragmanı yayınlandı! Miran sonunda Hazar beyi affediyor!

Hercai 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği Hercai yine bomba gibi bir fragmanla geldi. Dizinin ekranlara gelen son fragmanında Miran'ın, Hazar beye göz yaşları içinde sarılması yeni bölüm fragmanına damga vurdu.

Hercai 50. bölüm fragmanı yayınlandı! Miran sonunda Hazar beyi affediyor!

HERCAİ 50. BÖLÜM FRAGMANI

 

HERCAİ 49. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyyan'a olan saplantılı aşkı nedeniyle onu kaçırmak isteyen Aslan, Hazar'ı vurmuş, son anda yetişen Mahfuz tarafından kendisi de vurulmuştur. Hazar'ı hayatta tutmak için var gücüyle çabalayan Reyyan ve Miran ise perişandır. Babasının Hazar olduğu bilgisini henüz sindiremeyen Miran şimdi bir de onu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyadır. Aslanbeyler, Füsun Aslanbey'in gelişiyle yeni düzene alışmaya çalışırken konağa gelen haber karşısında bir kez daha yıkılırlar. Azize ise artık sadece Şadoğulları'nı değil Füsun'u da karşısına alacaktır. Babasının Miran'la ilgili planlarını öğrenen Cihan harekete geçerken Nasuh, Azat'a Azize hakkında öğrendiği her şeyi anlatır. İçinde bulundukları zor günlerden sevdalarına ve birbirlerine tutunarak, el ele geçmeye çalışan Reyyan ve Miran öğrendikleri büyük haber karşısında gözyaşlarına boğulurlar. Artık kaybedecek bir şeyi kalmadığını düşünen Azize ise Nasuh'u çiftliğe çağırır, bir yandan da korkunç planını gerçekleştirmek için Mahmut'a emir verir. Hazar ve Aslan yaşayacak mı? Reyyan ve Miran ne öğrendiler? Azize, Nasuh'la neden buluştu?

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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