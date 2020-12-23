Hercai 53. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran Azize'yi bulabilecek mi?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.
HERCAİ DİZİSİ KONUSU
Midyat'a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi?
HERCAİ OYUNCULARI
Akın Akınözü
Ebru Şahin
Gülçin Santırcıoğlu
Serhat Tutumluer
Ayda Aksel
Macit Sonkan
Serdar Özer
Oya Unustası
Tansu Taşanlar
İnci Şen
Eda Elif Başlamışlı
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