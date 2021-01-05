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Hercai 54. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran annesini bulabilecek mi?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hercai 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Cihan Şadoğlu ile Miran Şadoğlu yüzleşirken Azize Aslanbey ise Reyyan'dan af diliyor. Miran ise annesinin yaşadığını öğrenince şok geçiriyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat'a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi?

Hercai 54. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran annesini bulabilecek mi?

HERCAİ OYUNCULARI

Akın Akınözü

Ebru Şahin

Gülçin Santırcıoğlu

Serhat Tutumluer

Ayda Aksel

Macit Sonkan

Serdar Özer

Oya Unustası

Tansu Taşanlar

İnci Şen

Eda Elif Başlamışlı

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05 Ocak 2021 Salı 09:02
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