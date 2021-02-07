Füsun kızının yerini bilen tek kişiyi, Azize'yi öldürmek isterken yaşatmak zorunda kalacak ve en sonunda her şeyi alt üst edecek bir intikam alacaktır. Peki Azize, Füsun'dan kurtulmayı başarabilecek mi? İşte Hercai 58. bölüm full izle | Hercai son bölüm full izle Youtube

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Dilşah'ın, Azize'yi yaralamasıyla tüm dengeler değişmiştir. Reyyan bir yandan Dilşah'ı korumak öte yandan da Azize'yi yaşatmak zorundadır. Ona bu zorlu sınavda destek verecek kişi ise Azra olacaktır. Füsun kızının yerini bilen tek kişiyi, Azize'yi öldürmek isterken yaşatmak zorunda kalacak ve en sonunda her şeyi alt üst edecek bir intikam alacaktır.

Öte yandan Miran, Cihan'ı köşeye sıkıştırmıştır ancak onun Reyyan'ın bir şeyler sakladığına dair sözleriyle allak bullak olur. Reyyan ise Miran'dan daha fazla sır saklayamayacağına karar vermiştir. Bununla ilgili bir adım atar ancak hepsini bekleyen bir sürpriz vardır.

HERCAİ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Miran geçirdiği kazanın ardından bir türlü kendine gelemez, müdahalelerin yetersiz kaldığı anda Reyyan devreye girer ve aşklarından aldığı kuvvetle bir mucizeye sebep olur. Olanların kazadan ibaret olmadığı aşikardır. Reyyan öğrendiklerinden sonra Füsun'un karşısına dikilir ve hesap sorar.

Azize Füsun'la ilgili bir karar vermeye çalışırken Füsun da kızından bir iz bulmanın peşindedir. Miran ve Cihan geri dönüşü olmayan bir yola girerken her gün biraz daha kötüleyen Yaren ise sonunda dayanamaz ve Füsun'a bir itirafta bulunur. Azra'nın gelişiyle mutlu olan Dilşah bir yandan da Azize'nin onu elinden almasından korkmaktadır. Bu korku ona çok büyük bir hata yaptırır.