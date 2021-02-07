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Hercai 58. bölüm full izle | Hercai son bölüm full izle Youtube

Atv'nin fenomen dizisi Hercai yepyeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Reyyan bir yandan Dilşah'ı korumak öte yandan da Azize'yi yaşatmak zorundadır. Reyyan bu çabalarının sonucunda başarılı olabilecek mi. İşte Hercai 58. bölüm full izle | Hercai son bölüm full izle Youtube...

Hercai 58. bölüm full izle | Hercai son bölüm full izle Youtube

Füsun kızının yerini bilen tek kişiyi, Azize'yi öldürmek isterken yaşatmak zorunda kalacak ve en sonunda her şeyi alt üst edecek bir intikam alacaktır. Peki Azize, Füsun'dan kurtulmayı başarabilecek mi? İşte Hercai 58. bölüm full izle | Hercai son bölüm full izle Youtube

HERCAİ 58. BÖLÜM FULL İZLE | HERCAİ SON BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Dilşah'ın, Azize'yi yaralamasıyla tüm dengeler değişmiştir. Reyyan bir yandan Dilşah'ı korumak öte yandan da Azize'yi yaşatmak zorundadır. Ona bu zorlu sınavda destek verecek kişi ise Azra olacaktır. Füsun kızının yerini bilen tek kişiyi, Azize'yi öldürmek isterken yaşatmak zorunda kalacak ve en sonunda her şeyi alt üst edecek bir intikam alacaktır.

HERCAİ 58. BÖLÜM FULL İZLE | HERCAİ SON BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Hercai 58. bölüm full izle | Hercai son bölüm full izle Youtube

Öte yandan Miran, Cihan'ı köşeye sıkıştırmıştır ancak onun Reyyan'ın bir şeyler sakladığına dair sözleriyle allak bullak olur. Reyyan ise Miran'dan daha fazla sır saklayamayacağına karar vermiştir. Bununla ilgili bir adım atar ancak hepsini bekleyen bir sürpriz vardır.

Hercai 58. bölüm full izle | Hercai son bölüm full izle Youtube

HERCAİ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Miran geçirdiği kazanın ardından bir türlü kendine gelemez, müdahalelerin yetersiz kaldığı anda Reyyan devreye girer ve aşklarından aldığı kuvvetle bir mucizeye sebep olur. Olanların kazadan ibaret olmadığı aşikardır. Reyyan öğrendiklerinden sonra Füsun'un karşısına dikilir ve hesap sorar.

Hercai 58. bölüm full izle | Hercai son bölüm full izle Youtube

Azize Füsun'la ilgili bir karar vermeye çalışırken Füsun da kızından bir iz bulmanın peşindedir. Miran ve Cihan geri dönüşü olmayan bir yola girerken her gün biraz daha kötüleyen Yaren ise sonunda dayanamaz ve Füsun'a bir itirafta bulunur. Azra'nın gelişiyle mutlu olan Dilşah bir yandan da Azize'nin onu elinden almasından korkmaktadır. Bu korku ona çok büyük bir hata yaptırır.

Hercai 58. bölüm full izle | Hercai son bölüm full izle Youtube

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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