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Hercai 59. bölüm canlı izle | Hercai son bölüm Atv canlı izle

Atv ekralarının fenomen dizisi Hercai, bu akşam yepyeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Miran ile Reyyan'ın aşkını konu edinen dizide 14 Şubat sevgililer günü heyecanı yaşanacak. İşte Hercai 59. bölüm canlı izle | Hercai son bölüm Atv canlı izle...

Hercai 59. bölüm canlı izle | Hercai son bölüm Atv canlı izle

Füsun'dan Azize'nin oğlu olduğunu öğrenen Hazar büyük bir şok yaşamaktadır. Miran babasına destek olur ancak o da olup bitenler karşısında çok şaşkındır. Hercai 59. bölüm canlı izle | Hercai son bölüm Atv canlı izle...

HERCAİ 59. BÖLÜM CANLI İZLE | HERCAİ SON BÖLÜM ATV CANLI İZLE

Miran, bir yandan da bu sırrı bilen ve ona söylemeyen Reyyan'a tepkilidir. Reyyan ise Miran'ın onu anlamamasına içerler. Azat ve Gönül için birbirlerine karşı koymak her geçen gün zorlaşırken Cihan, Yaren'in isteğiyle ailesini alıp Mardin'i terk etmeye karar verir. Füsun öğrendiği korkunç gerçekle harekete geçer ancak onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

HERCAİ 59. BÖLÜM CANLI İZLE | SON BÖLÜM CANLI İZLE

Hercai 59. bölüm canlı izle | Hercai son bölüm Atv canlı izle

Miran ve Reyyan birbirlerinin hasretine dayanamazken hem Hazar'ın hem de Azize'nin haline üzülen Nasuh'un aklına bir çözüm gelir. Ancak bu işlerin iyice içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olacaktır.

Hercai 59. bölüm canlı izle | Hercai son bölüm Atv canlı izle

HERCAİ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Dilşah'ın, Azize'yi yaralamasıyla tüm dengeler değişmiştir. Reyyan bir yandan Dilşah'ı korumak öte yandan da Azize'yi yaşatmak zorundadır. Ona bu zorlu sınavda destek verecek kişi ise Azra olacaktır. Füsun kızının yerini bilen tek kişiyi, Azize'yi öldürmek isterken yaşatmak zorunda kalacak ve en sonunda her şeyi alt üst edecek bir intikam alacaktır.

Hercai 59. bölüm canlı izle | Hercai son bölüm Atv canlı izle

Öte yandan Miran, Cihan'ı köşeye sıkıştırmıştır ancak onun Reyyan'ın bir şeyler sakladığına dair sözleriyle allak bullak olur. Reyyan ise Miran'dan daha fazla sır saklayamayacağına karar vermiştir. Bununla ilgili bir adım atar ancak hepsini bekleyen bir sürpriz vardır.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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