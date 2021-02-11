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  3. Hercai 59. bölüm fragmanı yayınlandı! Meryem Miran'a sırtını döner

Hercai 59. bölüm fragmanı yayınlandı! Meryem Miran'a sırtını döner

Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Meryem ve Miran'ın gelgitli aşk öyküsünü konu edinen dizinin yeni bölümünde, Meryem'in Miran'a verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı. İşte Hercai 59. bölüm fragmanı yayınlandı! Meryem Miran'a sırtını döner...

Meryem'in içinde olduğu stres ve üzüntüden dolayı kanaması başlar. Ancak kimseyi yanına almayan ve sevdiği Miran'a gönül koyan Meryem, işin içinden nasıl çıkacağı merak konusu oldu. Heyecanla beklenen yeni bölüm 14 Şubat Pazar akşamı seyirci karşısında olacak. İşte Hercai 59. bölüm fragmanı yayınlandı! Meryem Miran'a sırtını döner...

Hercai 59. bölüm fragmanı yayınlandı! Meryem Miran'a sırtını döner

HERCAİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Dilşah’ın, Azize’yi yaralamasıyla tüm dengeler değişmiştir. Reyyan bir yandan Dilşah’ı korumak öte yandan da Azize’yi yaşatmak zorundadır. Ona bu zorlu sınavda destek verecek kişi ise Azra olacaktır. Füsun kızının yerini bilen tek kişiyi, Azize’yi öldürmek isterken yaşatmak zorunda kalacak ve en sonunda her şeyi alt üst edecek bir intikam alacaktır.

Öte yandan Miran, Cihan’ı köşeye sıkıştırmıştır ancak onun Reyyan’ın bir şeyler sakladığına dair sözleriyle allak bullak olur. Reyyan ise Miran’dan daha fazla sır saklayamayacağına karar vermiştir. Bununla ilgili bir adım atar ancak hepsini bekleyen bir sürpriz vardır.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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