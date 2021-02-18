Hercai 60. bölüm fragmanı yayınlandı! | Reyyan'a gelen tokadı Miran engelliyor!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hercai 60. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Miran ile Reyyan'ın aşk dolu halleri ekranlara geliyor. Miran'ın annesinin Reyyan'a tokat atacağı anda annesinin elini yakalayan Miran'ın ''Anne!'' dizide nefesleri kesiyor.
Arıza 23. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Rıza, Halide için namlunun ucunda!
Kuruluş Osman 47. bölüm fragmanı yayınlandı! | Malhun Hatun, Osman Bey'i etkiliyor!
Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül'e Haluk şoku!
Hekimoğlu 38. bölüm fragmanı yayınlandı! | Hekimoğlu'nun hastanedeki mesaisi başlıyor!
18 Şubat 2021 Perşembe 17:54
Benzer Videolar