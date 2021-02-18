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  3. Hercai 60. bölüm fragmanı yayınlandı! | Reyyan'a gelen tokadı Miran engelliyor!

Hercai 60. bölüm fragmanı yayınlandı! | Reyyan'a gelen tokadı Miran engelliyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hercai 60. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Miran ile Reyyan'ın aşk dolu halleri ekranlara geliyor. Miran'ın annesinin Reyyan'a tokat atacağı anda annesinin elini yakalayan Miran'ın ''Anne!'' dizide nefesleri kesiyor.

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18 Şubat 2021 Perşembe 17:54
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