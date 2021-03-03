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  3. Hercai 62. bölüm fragmanı yayınlandı! | Reyyan ve Miran aşk tazeliyor!

Hercai 62. bölüm fragmanı yayınlandı! | Reyyan ve Miran aşk tazeliyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hercai 62. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Miran Reyhan'a evlilik teklifi yaparken düğünde oynadıkları reyhani oyunu izleyenleri mest ediyor. Bu güzel olayların ardından Reyyan'ın gittiği hastanede doktordan aldığı haber herkesi şoke ediyor.

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03 Mart 2021 Çarşamba 10:46
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