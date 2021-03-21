Pazar akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Hercai'de taşlar yerinden oynuyor. Miran, Reyyan'ın ölümle yüz yüze geldiğini öğrenir. Bütün olanların sorumlusu Füsun'dur ve Miran ona bedelini ödetmek için harekete geçer. Peki Füsun Miran'ın elinden kurtulabilecek mi? İşte Hercai 64. bölüm canlı izle|Hercai son bölüm ATV canlı izle...

Öte yandan Reyyan'ın hastalığı, Hazar ve Azize arasında yeni bir kapıyı açar. İntikam almak için Cihan'a anlaşma teklif eden Füsun, Şadoğlu ailesini bir arada tutan her şeyi, tek tek yok etmeye niyetlidir.

HERCAİ 64. BÖLÜM CANLI İZLE | HERCAİ SON BÖLÜM CANLI İZLE

Reyyan'ı kurtarmak için çabalayan Miran, vakıfta çıkan yangınla derinden sarsılır. Cihan, Füsun'un anlaşma teklifini kabul edecek mi?

Azize, yıllar sonra kavuştuğu oğlu Hazar'la arasındaki duvarları yıkmayı başarabilecek mi? Büyük bir kaosun ortasında kalan Reyyan, canı pahasına doğurmak istediği Umut'tan vazgeçmek zorunda kalacak mı?