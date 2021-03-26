Hercai 65. bölüm fragmanı yayınlandı! | Dilşah, Reyyan'ı öldürmeyi deniyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hercai 65. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Reyyan, bebeğini aldırmaktan vazgeçerken Miran ise bu durumu sevinçle karşılar. Dilşah, Reyyan'ın bu durumunda rahatsız olup eline aldığı silahı Reyyan'a doğrulturken Miran ise annesini engellemeye çalışır.