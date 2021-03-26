Hercai 65. bölüm fragmanı yayınlandı! Eğer Reyyan'ı öldürürsen beni de öldürürsün

Pazar akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai 65. yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni bölüm tanıtımında yine nefesler kesiliyor. Reyyan kendisinin sağlığı için bebeğini aldırmaktan son anda vazgeçer. Bu haberi duyan Miran ise mutluluktan Reyyan'a buseler kondurur. Miran'ın ve doktorun araştırmasıyla yeni bir tedaviye başlayacak Reyyan'ın haberi tüm ev ahalisini mutlu eder.

Ancak bu haberden yalnızca bir kişi mutsuzdur. İyice akli melekelerini yitiren Dilşah, Reyyan'ı yalnız yakaladığı odada elindeki silah ile tahdit eder ancak son anda yetişen Miran yaşanacak hadiseyi durdurur.

O esnada Reyyan'ın tedavi sürecinde annesininde bir kliğine yatarak tedavi göreceğini annesine söyleyen Miran neye uğradığını şaşırır. Dilşah önce kendi başına dayayacak gibi olsa da yine Reyyan'a yönelir. Bu sırada Reyyan ve karnındaki bebeğini korumak için onun önüne atılır. Ve annesine eğer onu öldürürse ben ölürüm der. Ancak bu kez Dilşah'ın gözü hiç bir şey görmez. Peki Miran annesini bu çılgınlıktan vazgeçirebilecek mi?

İşte Hercai 65. bölüm fragmanı...