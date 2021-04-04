Hercai 66. bölüm canlı izle| Hercai son bölüm ATV canlı izle

Yeni bölümde doğum yapan Reyyan, bebeğini kucağını alamadan nefesi kesilir. Doktorların tüm müdahalesine rağmen durumu kötüye giderken, Miran'a oğlu verilir. Ancak sevdiği Reyyan bu durumdayken oğlunu kucağını almayı reddeder. O sırada Zehra, Miran'ın yayına gelerek kızımın canı pahasına savaştığı Umut'unu kucağına bile almayacak mısın demesiyle Miran'ı kendine getirir.

Öte yandan aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç beklemektedir. Miran kendini büyük bir çıkmazda hissetmekte ve bu durumdan kurtulabilmek için çabalamaktadır. Destek ise hiç beklemediği birinden gelir.

HERCAİ 66. BÖLÜM CANLI İZLE| HERCAİ SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Nasuh ve Azize arasında ipler yeniden gerilirken Cihan aldığı kararla harekete geçer. Zehra evlatları ve Umut için güçlü kalmaya çalışırken gerçekleri araştıran Miran ise babaannesinden bir söz alır. Hazar kimin kurşunuyla vuruldu? Reyyan yaşayacak mı?