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Hercai 66. bölüm fragmanı yayınlandı! "Ya Reyyan bir daha gelmezse!"

ATV'nin fenomen dizisi Hercai'nin 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda doğum yaparken durumu kötüye giden Reyyan, akıllarda ölecek mi sorusunu getirdi. İşte Hercai 66. bölüm fragmanı...

Hercai 66. bölüm fragmanı yayınlandı! "Ya Reyyan bir daha gelmezse!"

Pazar akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde doğum yapan Reyyan, bebeğini kucağını alamadan nefesi kesilir. Doktorların tüm müdahalesine rağmen durumu kötüye giderken, Miran'a oğlu verilir.

Ancak sevdiği Reyyan bu durumdayken oğlunu kucağını almayı reddeder. O sırada Zehra, Miran'ın yayına gelerek kızımın canı pahasına savaştığı Umut'unu kucağına bile almayacak mısın demesiyle Miran'ı kendine getirir.

Hercai 66. bölüm fragmanı yayınlandı! Ya Reyyan bir daha gelmezse!

Öte yandan normal odaya alınan Reyyan'ın durumu stabil giderken başında bekleyen Miran'ın elini sıkması iyileşeceğini gözler önüne serer. Peki Reyyan, uyanınca oğlunu kucağına almayan Miran'a tepkisi ne olacaktır?

İşte Hercai 66. bölüm fragmanı...

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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