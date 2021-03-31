Hercai 66. bölüm fragmanı yayınlandı! "Ya Reyyan bir daha gelmezse!"

Pazar akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde doğum yapan Reyyan, bebeğini kucağını alamadan nefesi kesilir. Doktorların tüm müdahalesine rağmen durumu kötüye giderken, Miran'a oğlu verilir.

Ancak sevdiği Reyyan bu durumdayken oğlunu kucağını almayı reddeder. O sırada Zehra, Miran'ın yayına gelerek kızımın canı pahasına savaştığı Umut'unu kucağına bile almayacak mısın demesiyle Miran'ı kendine getirir.

Öte yandan normal odaya alınan Reyyan'ın durumu stabil giderken başında bekleyen Miran'ın elini sıkması iyileşeceğini gözler önüne serer. Peki Reyyan, uyanınca oğlunu kucağına almayan Miran'a tepkisi ne olacaktır?

İşte Hercai 66. bölüm fragmanı...