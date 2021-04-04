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Hercai 66. bölüm full izle| Hercai son bölüm ATV full izle

ATV'nin fenomen dizisi Hercai'nin 66. yeni bölümü izleyici karşısında olacak. Yayınlanan tanıtımda doğum yaparken durumu kötüye giden Reyyan, akıllarda ölecek mi sorusunu getirdi. İşte Hercai 66. bölüm full izle| Hercai son bölüm ATV full izle...

Hercai 66. bölüm full izle| Hercai son bölüm ATV full izle

Yeni bölümde doğum yapan Reyyan, bebeğini kucağını alamadan nefesi kesilir. Doktorların tüm müdahalesine rağmen durumu kötüye giderken, Miran'a oğlu verilir. Ancak sevdiği Reyyan bu durumdayken oğlunu kucağını almayı reddeder. O sırada Zehra, Miran'ın yayına gelerek kızımın canı pahasına savaştığı Umut'unu kucağına bile almayacak mısın demesiyle Miran'ı kendine getirir.

Hercai 66. bölüm full izle| Hercai son bölüm ATV full izle

Öte yandan aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç beklemektedir. Miran kendini büyük bir çıkmazda hissetmekte ve bu durumdan kurtulabilmek için çabalamaktadır. Destek ise hiç beklemediği birinden gelir.

HERCAİ 66. BÖLÜM FULL İZLE| HERCAİ SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Hercai 66. bölüm full izle| Hercai son bölüm ATV full izle

Nasuh ve Azize arasında ipler yeniden gerilirken Cihan aldığı kararla harekete geçer. Zehra evlatları ve Umut için güçlü kalmaya çalışırken gerçekleri araştıran Miran ise babaannesinden bir söz alır. Hazar kimin kurşunuyla vuruldu? Reyyan yaşayacak mı?

Hercai 66. bölüm full izle| Hercai son bölüm ATV full izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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