Hercai 67. bölüm fragmanı yayınlandı! | Miran, oğlunu almak için Füsun ile anlaşıyor!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hercai 67. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda babasını ve Umut'u kaybeden Reyyan, Azize'ye de gitmesini söylerken Miran ise oğlunu vermesi için Füsun'un yanına gider. Fusün bebek için Miran'a şart koşarken Reyyan ise amcasından bebeğini getirmesini istemektedir.
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09 Nisan 2021 Cuma 11:01
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