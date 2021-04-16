Hercai 68. bölüm fragmanı yayınlandı! | Miran, oğlunu almak için Füsun ile anlaşıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hercai 68. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Miran'ın Reyyan'a aldığı araba hediyesi mutlu anlara sahne olurken sinir krizleri geçiren Yaren'in ne yapacağı da merak konusu olmaktadır.