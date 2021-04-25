Pazar akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Hercai, 69'uncu bölümüyle bu akşam son kez izleyici karşısına çıkacak. Final bölümüyle ekranlara veda edecek olan dizi şimdiden merak konusu oldu. İşte Hercai 69. bölüm canlı izle| Hercai final bölümü Atv canlı izle...

Reyyan ve Miran, Yaren'in yarattığı kaos yüzünden dağılan aileyi toparlamaya çalışır. Hazar'ın emaneti olan torunlarını korumak için uzaklara giden Azize, hiç ummadığı birisini karşısında bulur.

HERCAİ 69. BÖLÜM CANLI İZLE| HERCAİ FİNAL BÖLÜMÜ CANLI İZLEME LİNKİ

Reyyan, Umut Vakfı'nda yeni bir projeye başlar. Yeni proje, Reyyan ve Miran için sürprizlerle dolu bir yolculuğun başlangıcı olurken ikilinin hayatında yeni bir kapı aralanır.