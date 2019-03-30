Hercai dizisi dünya manşetlerinde yer aldı

Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in oynadığı Hercai, ilk bölümünden itibaren izleyiciyi ekrana kilitledi

ATV'nin bu sezon ekrana fırtına gibi başlayan dizisi Hercai, Mardin'e olan ilgiyi artırdı. Reyting rekotmeni dizinin çekildiği konak, ziyaretçilerin akınına uğramaya başladı..

Yine atv'nin yıllar önce ekrana gelen fenomen dizisi Sıla'nın da çekildiği Midyat'taki konağın önceki gün çok ünlü misafirleri vardı.

Aslı Şen, Alara Koçibey, Nazlı Keçili ve Esra Dinçkök'ün de aralarında bulunduğu sosyetikler, Hercai'nin çekimlerinin yapıldığı konağı gezdi.

Sosyetik isimler, diziyi de izlediklerini ve Hercai'nin çekildiği konakta eşsiz bir deneyim yaşadıklarını dile getirdi. İspanya'da gün birincisi olan Sıla'nın tutkunları da, soluğu Mardin'de aldı..

2 hafta içinde Mardin'e gelen İspanyol sayısından yüzde 700 artış yaşandı. Sıla'dan sonra Hercai'yi de izleyeceklerini belirten İspanyollar, çok heyecanlı olduklarını söyledi..

HERCAİ NE DEMEKTİR VE HİKAYESİ NEDİR?

Hiçbir şeyde kararlı olmayan, bir dalda durmayan, bir işi sonuna değin götürmeyen, aşkta bağlılığı bulunmayan (kimse).Çok uzun yıllar önce iki kır çiçeği birbirlerine aşık olurlar. Her bahar diğer çiçekler gibi onlarda açıp güneşe merhaba derler. Fakat bir bahar başlangıcı bu çiçeklerden biri diğerine; "biz diğer çiçekler gibi bu bahar açmayalım, kışın ortasında herkesin soğuktan kaçtığı karlı günlerde açalım ki, bütün doğa bize ait olsun" der ve ikisi de o bahar açmamaya karar verirler. Biri açmak için kışın gelmesini ve karın yağmasını beklerken, diğeri o yaz açar. O gün bugündür, karda açan ve sevgilisini bekleyen çiçeğe "Kardelen" sevgilisini yarı yolda bırakan çiçeğe de "Hercai" denilir. İşte bu yüzden hayırsız sevgiliye "Hercai" diye hitap edilir. Kaynak: Hercai nedir? Hercai dizisi hakkında merak edilenler...

HERCAİ DİZİSİNİN KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi?