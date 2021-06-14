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'Hercai' dizisinin Reyhan’ı Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu! Yakında çekimleri başlıyor!

Hercai dizisiyle kariyerinde zirveyi yakalayan Ebru Şahin'in hangi projede olacağı merak ediliyordu. Güzel oyuncunun senaryosunu çok beğendiği dizi ile yeniden ekrana döneceği ortaya çıktı.

'Hercai' dizisinin Reyhan’ı Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu! Yakında çekimleri başlıyor!

Akın Akınözü ile başrolünü paylaştığı ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Hercai'de Reyhan karakterine hayat vermesiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Ebru Şahin'e son dönemde e dev prodüksiyonlu projelerden teklif gittiği söyleniyordu.

Hercai dizisinin 25 Nisan'da ekrana veda etmesinin ardından Sevgilisi Cedi Osman'la Maldivler'e tatile giden ve bir süre dinlenen başarılı oyuncu sonunda kararını verdi.

ÇEKİMLER TEMMUZDA!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre senaryosundan çok etkilendiği 'Destan' dizisi için imza aşamasında olduğu söyleniyor. Son anda fikirlerinde bir değişiklik olmazsa Ebru Şahin ATV'de yeniden izleyiciyle buluşacak.

'Hercai' dizisinin Reyhan’ı Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu! Yakında çekimleri başlıyor!

Çekimlerinin temmuz ayında başlanması planlanan dizinin erkek başrol oyuncusu için henüz net bir isim belli olmadığı söyleniyor.

'Hercai' dizisinin Reyhan’ı Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu! Yakında çekimleri başlıyor!

Dizinin senaryosunu "Sen Anlat Karadeniz" ve "Sefirin Kızı" gibi unutulmaz dizileri de yazan Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.

'Hercai' dizisinin Reyhan’ı Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu! Yakında çekimleri başlıyor!

İlk ismi "Akkız Destanı" olan dizi 9. Yüzyılda Türklerin İslamiyet'e geçişinden önceki dönemde Orta Asya'da yaşayan dağ obalı kimsesiz bir kız ve eli ayağı tutmayan han oğlunun destansı aşk hikâyesini konu alıyor.

'Hercai' dizisinin Reyhan’ı Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu! Yakında çekimleri başlıyor!

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