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Hercai dizisinin Reyyan'ı akılları karıştırıyor! Dün "Evlilik yok" diyen Ebru Şahin bu kez topu Cedi Osman'a attı!

Uzun süredir birlikte olan Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti son zamanlarda evlenecekleri yönündeki haberlerle magazin gündeminde yerlerini alıyor. Geçtiğimiz gün iddiaları yalanlayan Ebru Şahin bu kez ise topu sevgilisine atmayı tercih etti.

Hercai dizisinin Reyyan'ı akılları karıştırıyor! Dün "Evlilik yok" diyen Ebru Şahin bu kez topu Cedi Osman'a attı!

İzlenme rekorları kıran 'Hercai'de 'Reyyan' karakterine hayat veren oyuncu Ebru Şahin uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı. ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift evlilik iddialarına yanıt verdi.

Güzel oyuncu, sevgilisinin hem annesi, hem de babası Sermet Osman ile tanışınca ortalıkta evlilik dedikoduları konuşulmaya başlandı.

CEDİ, TEKLİF ETMEMİŞ

Güzel oyuncu, "Evlilik yakın mı?" sorusuna "Bana henüz teklif gelmedi. Şimdilik öyle bir düşüncemiz yok." diyerek topu sevgilisi Cedi Osman'a attı.

Hercai dizisinin Reyyan'ı akılları karıştırıyor! Dün "Evlilik yok" diyen Ebru Şahin bu kez topu Cedi Osman'a attı!

"AİLELER YENİ TANIŞMIYOR"

Ailelerin tanıştığı yönünde çıkan haberlere yanıt veren Şahin, "Ailelerimiz yeni tanışmıyor aslında, uzun zamandır görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hercai dizisinin Reyyan'ı akılları karıştırıyor! Dün "Evlilik yok" diyen Ebru Şahin bu kez topu Cedi Osman'a attı!

"GÜNDEMİMİZDE EVLLİLİK YOK"

Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti geçtiğimiz gün araç içerisinde objektiflere takılmış ve üzel oyuncu evlenecekleri yönünde çıkan haberlere yanıt vermişti.

Hercai dizisinin Reyyan'ı akılları karıştırıyor! Dün "Evlilik yok" diyen Ebru Şahin bu kez topu Cedi Osman'a attı!

Evlilik sorularının ardından utanan Ebru Şahin, "İlişkimiz güzel gidiyor. Cedi'nin ailesiyle tanıştım. Ancak gündemimizde evlilik yok" açıklamasında bulunmuştu.

Hercai dizisinin Reyyan'ı akılları karıştırıyor! Dün "Evlilik yok" diyen Ebru Şahin bu kez topu Cedi Osman'a attı!

YENİ PROJE

Öte yandan tatil sonrası görüntülenen Ebru Şahin,  "Keyifli bir tatil yaptık, şimdi yeni bir projem var. Cedi ise Olimpiyatlara hazırlanıyor" demişti.

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