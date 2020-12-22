Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan popüler dizi Hercai'de flaş değişiklik kararı gündem oldu. Son bölümünde izleyiciyi çeşitli duygulara sokan dizinin gününün değişmesi araştırma konusu edildi. Dizinin yeni bölümleri hangi gün yayınlanacak merak edilirken bizde sizler için detayları haberimizde derledik. Peki Hercai günü mü değişti? Hangi gün oynuyor? Hercai yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

HERCAİ GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kaleme aldığı habere göre Hercai dizisi bundan böyle cuma akşamları yerine pazar akşamı yayınlama kararı alındı.

HANGİ GÜN OYNUYOR?

Dizi bugüne kadar cuma günleri izleyici karşısına çıkıyordu. Yayınlanacak olan 53. bölümü de bu cuma akşamı aynı saatinde yayınlanacak ancak 54. bölümü ile artık pazar akşamları yayınlanacağı duyuruldu.

HERCAİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Her cuma akşamı reyting rekorları kıran Hercai dizisi takipçilerine üzen haber geldi. Hercai 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmayacak. Hercai 53. bölüm fragmanı bu akşam ekranlara gelecek ancak Hercai dizisi yeni bölümü izlemek isteyenler bu hafta sonra 3 hafta araya girecek.

HERCAİ SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?