Hercai günü mü değişti? Hangi gün oynuyor? Hercai yeni bölüm ne zaman?
Atv ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Hercai'de beklenmedik değişiklik kararı alındı. Cuma akşamlarına izlenmesiyle damga vuran dizi son bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitlemişti. Peki Hercai günü mü değişti? Hercai hangi gün oynuyor? Hercai yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan popüler dizi Hercai'de flaş değişiklik kararı gündem oldu. Son bölümünde izleyiciyi çeşitli duygulara sokan dizinin gününün değişmesi araştırma konusu edildi. Dizinin yeni bölümleri hangi gün yayınlanacak merak edilirken bizde sizler için detayları haberimizde derledik. Peki Hercai günü mü değişti? Hangi gün oynuyor? Hercai yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
HERCAİ GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kaleme aldığı habere göre Hercai dizisi bundan böyle cuma akşamları yerine pazar akşamı yayınlama kararı alındı.
HANGİ GÜN OYNUYOR?
Dizi bugüne kadar cuma günleri izleyici karşısına çıkıyordu. Yayınlanacak olan 53. bölümü de bu cuma akşamı aynı saatinde yayınlanacak ancak 54. bölümü ile artık pazar akşamları yayınlanacağı duyuruldu.
HERCAİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Her cuma akşamı reyting rekorları kıran Hercai dizisi takipçilerine üzen haber geldi. Hercai 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmayacak. Hercai 53. bölüm fragmanı bu akşam ekranlara gelecek ancak Hercai dizisi yeni bölümü izlemek isteyenler bu hafta sonra 3 hafta araya girecek.
HERCAİ SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?
Azize ve Füsun arasındaki savaş son sürat devam etmektedir. Bunca sene sakladığı Dilşah'ı, Füsun'a kaptıran Azize, onu geri almanın yollarını ararken Füsun da boş durmaz ve Azize'nin başına türlü dertler dolamaya devam eder. Babasından geldiğini zannederek yediği tatlı yüzünden rahatsızlanan Reyyan, iyi olup olmadığını görmek için gelen Azize'nin gözleri önünde bayılmıştır. Azize, Reyyan'a ve karnındaki bebeğe yardım etmek için tek başına bir mücadelenin içine girer. Reyyan, Füsun tarafından zehirlenmiştir. Bebeğin ve Reyyan'ın durumu belirsizdir.
Bu sırada Azize, Şadoğulları'nı uyarıp Reyyan'a zarar verenin Füsun olduğunu söylemek ister ve bu uğurda Nasuh'la gizlice buluşup ona gerçeği anlatarak kendisinin Reyyan'ı kurtarmak için çabaladığını söyler. Nasuh, Azize'nin sözlerine inanmıştır ancak Reyyan bu konuda hiçbir şey hatırlamamaktadır. Bunun üzerine Azize, Nasuh'tan kendisini Reyyan ile buluşturmasını ister. Miran karısının başına gelenlerin tek sorumlusunun Azize olduğunu düşünerek onun peşine düşer. Ancak Azize adeta sırra kadem basmış gibi bir anda yok olmuştur. Nasuh dışında herkes onun Reyyan'ı zehirlediğinin açığa çıkması sebebiyle kaçtığını düşünmektedir. Ancak son anda yaşanan bir gelişme herkesi şoke eder ve Azize'yi aramaktan alı koyar.