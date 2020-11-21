Hercai Hazar Şadoğlu ölecek mi? Serhat Tutumluer, Hercai'den ayrılıyor mu? soruları Hercai'nin ekranlara gelen son bölümünde Hazar Şadoğlu'nun vurulmasının ardından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Hercai Hazar Şadoğlu ölecek mi? Serhat Tutumluer, Hercai'den ayrılıyor mu? İşte Hercai 48. bölümde yaşananlar...

HAZAR ŞADOĞLU ÖLECEK Mİ?

Hazar Şadoğlu, yeni kavuştuğu oğlunun ölümüne engel olmak için kurşunun önüne bedenini siper eder. Hazar Şadoğlu karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak iddialara göre Hazar ağır yaralı bir şekilde hastaneye yetiştiriliyor. Aslan ise iki aile arasındaki gerilimin yeniden alevlenmesine neden oluyor.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Her şeye rağmen kendi hayatlarını yaşamak için kolları sıvayan Reyyan ve Miran yeni düzenlerine alışmaya çalışırken Aslan'dan umudunu kesen Mahfuz, Hazar'la konuşup Miran'la ilgili tüm gerçeği açıklamaya karar verir. Yaptığı araştırmadan sonra Mahfuz'un da sözleriyle artık Miran'ın kendi oğlu olduğundan emin olan ve bu intikamı bitirmeye yemin eden Hazar, Azize'yle yüzleşmeye gider ancak Aslanbey konağında şahit olduğu bir olay sonrasında hatırladıkları Hazar'ın Azize'ye iyice bilenmesine neden olur.

Diğer yandan Miran, Aslan ve Hazar tarafından ablukaya alınan Azize asıl şoku yıllar önce öldü bildiği Füsun Aslanbey'in kanlı canlı karşısına çıkıp herkesin önünde Miran'ın, Hazar'ın oğlu olduğu gerçeğini açıklamasıyla yaşar.