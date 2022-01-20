Hercai ne demek, TDK'ya göre Hercai kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hercai ne demek? Hercai TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hercai kelimesi. Peki hercai ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hercai nedir, hercai kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HERCAİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hercai kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hercai kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre hercai kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren (kimse), yeltek, gelgeç

- Aşkta değişken, vefasız



HERCAİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- hercai menekşe

