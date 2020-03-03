Hercai ne demektir? Hercai kelimesinin anlamı nedir?
Hercai ne demektir? Hercai kelimesinin anlamı nedir? Osmanlıca mı? soruları özellikle bu isimde bir sizi çıktıktan sonra internette sıkça araştırılan konuların başında gelmektedir. Biz de sizler için bu merak edilenleri derledik. İşte tüm detaylar...
Hercai günlük hayatımızda sıklıkla duyduğumuz bir kelimedir. ATV'nin Hercai isminde bir dizi yayınlamasından sonra bu kelime iyice merak edilkip araştırılmaya başlandı. Peki Hercai ne demektir? Hercai kelimesinin anlamı nedir? Osmanlıca mı? Tüm merak edilenler haberimizde...
HERCAİ NE DEMEK?
Hercai kelimesi Fars kökenli bir kelimedir.
1- Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse),yeltek, gelgeç.
2- Aşkta değişken, vefasız
Kararlı olmayan. Değişken. Belirli bir yeri bulunmayan. Dilimize Farsçadan geçmiştir. Her kelimesiyle, yer manasındaki cay kelimesinin birleşiminden oluşmuştur.
HERCAİ KELİMESİNİN HİKAYESİ NASILDIR?
Çok uzun yıllar önce iki kır çiçeği birbirlerine aşık olurlar. Her bahar diğer çiçekler gibi onlarda açıp güneşe merhaba derler.
Fakat bir bahar başlangıcı bu çiçeklerden biri diğerine; “biz diğer çiçekler gibi bu bahar açmayalım, kışın ortasında herkesin soğuktan kaçtığı karlı günlerde açalım ki, bütün doğa bize ait olsun” der ve ikisi de o bahar açmamaya karar verirler.
Biri açmak için kışın gelmesini ve karın yağmasını beklerken, diğeri o yaz açar.
O gün bugündür, karda açan ve sevgilisini bekleyen çiçeğe “KARDELEN” sevgilisini yarı yolda bırakan çiçeğe de “Hercai” denilir.
İşte bu yüzden hayırsız sevgiliye “Hercai” diye hitap edilir.
HERCAİ DİZİNİNİ KONUSU NEDİR?
Beğeni ile izlenen Hercai dizisinin konusu intikamdan doğan imkânsız bir aşkın hikâyesini anlatıyor. Mardin Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren iki aile arasındaki intikam ateşine nispeten doğan ve ateşiyle herkesi kasıp kavuracak bir aşk hikâyesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek?
Aslanbey ailesinin veliahtı olan, Mardin Midyat’a İstanbul’dan bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder, büyük torunu Reyyan’ı da kendisine eş olarak ister. Ancak, Midyat’ın en güçlü aile reisi Nasuh Şadoğlu’nun hiçbir şeyden habersiz olarak çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır. Ona torunu Reyhan’ı verecektir ama istediği torunu değil Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlarından habersizdir. İki erkek arasındaki anlaşma her iki aile tarafından da merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Hercai ilk bölümünden itibaren, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek.
HERCAİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Mardin Midyat Sıla Konağında çekilen Hercai dizisinin çekildiği konak aynı zamanda Midyat Konuk Evi müzesi olarakta biliniyor.
HERCAİ DİZİSİNİN OYUNCULAR KİMLERDİR?
Akın Akınözü – Miran Aslanbey
Ebru Şahin – Reyyan Şadoğlu
Gülçin Santırcıoğlu – Sultan Aslanbey
Macit Sonkan – Nasuh Şadoğlu
Oya Unustası – Gönül Aslanbey
İlay Erkök – Yaren Şadoğlu
Tansu Taşanlar – Azad Şadoğlu
Serhat Tutumluer – Hazar Şadoğlu
Ayda Aksel – Azize Aslanbey
Ebrar Demirbilek – Gül Şadoğlu
Gülçin Hatıhan – Handan Şadoğlu
Güneş Hayat – Esma
Feride Çetin – Reyyanın annesi Zehra
Serdar Özer – Cihan Şadoğlu
Aydan Burhan – Hanife
İnci Şen – Nigar
Aslı Samat – Melike
Cahit Gök – Fırat Demiralp
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