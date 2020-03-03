Hercai günlük hayatımızda sıklıkla duyduğumuz bir kelimedir. ATV'nin Hercai isminde bir dizi yayınlamasından sonra bu kelime iyice merak edilkip araştırılmaya başlandı. Peki Hercai ne demektir? Hercai kelimesinin anlamı nedir? Osmanlıca mı? Tüm merak edilenler haberimizde...

HERCAİ NE DEMEK?

Hercai kelimesi Fars kökenli bir kelimedir.

1- Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse),yeltek, gelgeç.

2- Aşkta değişken, vefasız

Kararlı olmayan. Değişken. Belirli bir yeri bulunmayan. Dilimize Farsçadan geçmiştir. Her kelimesiyle, yer manasındaki cay kelimesinin birleşiminden oluşmuştur.

HERCAİ KELİMESİNİN HİKAYESİ NASILDIR?

Çok uzun yıllar önce iki kır çiçeği birbirlerine aşık olurlar. Her bahar diğer çiçekler gibi onlarda açıp güneşe merhaba derler.

Fakat bir bahar başlangıcı bu çiçeklerden biri diğerine; “biz diğer çiçekler gibi bu bahar açmayalım, kışın ortasında herkesin soğuktan kaçtığı karlı günlerde açalım ki, bütün doğa bize ait olsun” der ve ikisi de o bahar açmamaya karar verirler.

Biri açmak için kışın gelmesini ve karın yağmasını beklerken, diğeri o yaz açar.



O gün bugündür, karda açan ve sevgilisini bekleyen çiçeğe “KARDELEN” sevgilisini yarı yolda bırakan çiçeğe de “Hercai” denilir.

İşte bu yüzden hayırsız sevgiliye “Hercai” diye hitap edilir.

HERCAİ DİZİNİNİ KONUSU NEDİR?

Beğeni ile izlenen Hercai dizisinin konusu intikamdan doğan imkânsız bir aşkın hikâyesini anlatıyor. Mardin Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren iki aile arasındaki intikam ateşine nispeten doğan ve ateşiyle herkesi kasıp kavuracak bir aşk hikâyesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek?

Aslanbey ailesinin veliahtı olan, Mardin Midyat’a İstanbul’dan bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder, büyük torunu Reyyan’ı da kendisine eş olarak ister. Ancak, Midyat’ın en güçlü aile reisi Nasuh Şadoğlu’nun hiçbir şeyden habersiz olarak çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır. Ona torunu Reyhan’ı verecektir ama istediği torunu değil Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlarından habersizdir. İki erkek arasındaki anlaşma her iki aile tarafından da merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Hercai ilk bölümünden itibaren, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek.

HERCAİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mardin Midyat Sıla Konağında çekilen Hercai dizisinin çekildiği konak aynı zamanda Midyat Konuk Evi müzesi olarakta biliniyor.

HERCAİ DİZİSİNİN OYUNCULAR KİMLERDİR?

Akın Akınözü – Miran Aslanbey

Ebru Şahin – Reyyan Şadoğlu

Gülçin Santırcıoğlu – Sultan Aslanbey

Macit Sonkan – Nasuh Şadoğlu

Oya Unustası – Gönül Aslanbey

İlay Erkök – Yaren Şadoğlu

Tansu Taşanlar – Azad Şadoğlu

Serhat Tutumluer – Hazar Şadoğlu

Ayda Aksel – Azize Aslanbey

Ebrar Demirbilek – Gül Şadoğlu

Gülçin Hatıhan – Handan Şadoğlu

Güneş Hayat – Esma

Feride Çetin – Reyyanın annesi Zehra

Serdar Özer – Cihan Şadoğlu

Aydan Burhan – Hanife

İnci Şen – Nigar

Aslı Samat – Melike

Cahit Gök – Fırat Demiralp