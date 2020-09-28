Hercai dizisi final mi yapıyor? Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı ATV ekranlarının çok konuşulan dizisi Hercai'nin Kırmızı Oda'nın reytinglerinin yüksek olması sebebiyle final yapacağı iddia edildi. Peki Hercai ne zaman final yapacak? Hercai dizisi final mi yapıyor? Ayrıntılar haberimizde...

HERCAİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

ATV'nin sevilen dizisi Hercai’nin AB ve ABC1 gruplarındaki reytingleri oldukça düştü. TV 8'in reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda'nın başarısı nedeniyle Hercai'nin final yapacağı sosyal medyada konuşuluyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. O yüzden dizinin bitip bitmeyeceğine ilişkin şu an için bir şey söylemek zor. Fakat Hercai'nin reytinglerini düzeltmesi o kadar da kolay görünmüyor. Hercia dizinde hikaye hızlanırken olaylar daha da ilginç bir noktaya doğru ilerliyor. Buna karşın Hercai dizisinin izleyicisi ekrana geri dönmüyor.

HERCAİ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Artık Azize'nin alacağı intikamın eli olmak istemeyen ve intikamdan vazgeçen Miran, Reyyan'la beraber kendilerine her şeyden uzak bir hayat kurmak için Midyat'tan gitmeye karar verir. Bu karar Şadoğlu ailesinde kabul görür ancak Elif'in ölümünden sonra derin bir yasa boğulan Azize Aslanbey'in iki aile için çok farklı planları vardır.

Torununun ölümünden sonra ailesinden daha fazla kayıp vermek istemeyen Azize son kez Miran'ı kullanarak her şeyi bitirmeye ant içer fakat bunca yıl öldü bilinen Sultan'ın oğlu Aslan Aslanbey geçmişiyle ilgili her şeyi öğrenmiş ve adaleti sağlamak için atalarının topraklarına geri dönmüştür. Aslan'ın ortaya çıkmasıyla kartlar yeniden dağılırken sevdaları yeni bir sınavla karşı karşıya kalan Reyyan ve Miran artık Azize'nin piyonu değil, kendi oyunlarının kurucusu olarak herkese meydan okuyacaktır.

HERCAİ DİZİSİNİN KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!