Hercules kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hercules Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hercules adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hercules Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hercules 20 Ekim 2000 tarihinde Jaicós şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hércules Pereira do Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hercules Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Águia Football yapmaktadır. Hercules, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Hercules'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hercules Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hercules isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hercules Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hercules futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Fortaleza

Hercules Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hercules şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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