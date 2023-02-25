Herdis Alliu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Herdis Alliu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Herdis Alliu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Herdis Alliu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Herdis Alliu 28 Ekim 1998 tarihinde Librazhd şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Herdis Alliu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Herdis Alliu'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Herdis Alliu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Herdis Alliu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Herdis Alliu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Herdis Alliu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2017 yılında KF Sopoti

10 Eylül 2021 yılında KF Pogradeci

5 Temmuz 2022 yılında KF Skënderbeu

Herdis Alliu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Herdis Alliu şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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