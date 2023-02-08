Hereda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hereda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hereda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hereda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hereda 20 Eylül 1998 tarihinde Camaçari şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diogo Hereda da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hereda Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footway Group yapmaktadır. Hereda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hereda'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hereda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hereda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hereda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hereda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında CRB

Hereda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hereda şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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