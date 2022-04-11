Herhalde Ekrem İmamoğlu'nun paraya ihtiyacı var! İBB yüzde 40 zammın ardından bu defa gece tarifesi koydu! Çift bilet cep yakacak!

İstanbullular 4 yıldır Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin çilesini çekmeye devam ediyor. Vatandaşın her zor anında ya tatilde ya da alemde olan İmamoğlu, zam üstüne zam yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yüzde 40 zam yaparak vatandaşı şaşkına çeviren İBB, bu defa gece tarifesi kararıyla ağızları açık bıraktı. 10 Nisan 2022 tarihi itibariyle gece 00.00 ve sonrası toplu taşıma kullananlar, çift bilet üzerinden ücret ödeyecek.

"HERHALDE PARAYA İHTİYACI VAR"

İBB'nin her seferinde İstanbulluyu mağdur etmesi ve üstüne tüm tarifeleriyle dudak uçuklatması "Herhalde İmamoğlu'nun paraya ihtiyacı var" yorumlarını beraberinde getirdi. Geçtiğimiz gün bir yolcunun sosyal medya hesabından İBB'yi etiketleyip "Neden 15 TL ödedim?" sorusuna gelen yanıtta, "Toplu ulaşım gece tarifesi çift bilet olarak uygulanır" ifadeleri yer aldı.

Vatandaşın ruhu bile duymadan yapılan zamlar bu defa isyan ettirdi.