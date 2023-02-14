Heriberto Tavares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heriberto Tavares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Heriberto Tavares kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Heriberto Tavares ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Heriberto Tavares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heriberto Tavares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Heriberto Tavares

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Heriberto Tavares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Heriberto Tavares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Heriberto Tavares 19 Şubat 1997 tarihinde Amadora şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Portekiz,Yeşil Burun Adaları uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Heriberto Moreno Borges Tavares şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Heriberto Tavares Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Heriberto Tavares, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Ponferradina futbol takımında oynamaktadır. SD Ponferradina takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Heriberto Tavares'nin SD Ponferradina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Heriberto Tavares Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/heritavares91/

http://www.facebook.com/herii.tavares

Heriberto Tavaresboyu ve yaşı kaç

Heriberto Tavares Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Heriberto Tavares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Heriberto Tavares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Heriberto Tavares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2012 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2014 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2015 yılında Belenenses U19

1 Temmuz 2016 yılında Benfica B

27 Temmuz 2018 yılında Moreirense

30 Haziran 2019 yılında Benfica B

16 Temmuz 2019 yılında Boavista

31 Temmuz 2020 yılında Benfica B

3 Ağu 2020 yılında Stade Brestois

11 Ocak 2021 yılında Famalicão

30 Haziran 2021 yılında Stade Brestois

1 Temmuz 2021 yılında Famalicão

31 Ağu 2022 yılında Ponferradina

30 Haziran 2023 yılında Famalicão

Heriberto Tavares kimdir

Heriberto Tavares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Heriberto Tavares şuan SD Ponferradina takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sporting CP, CF Belenenses

Heriberto Tavares Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U21 takımında 19 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 6 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 20 numaralı formasıyla 20 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Heriberto Tavares nereli

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