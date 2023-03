Herkes aylardır bunu bekliyordu! Gibi dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu: Acun Ilıcalı eğlenceli fragmanla duyurdu!

Acun Ilıcalı tarafından sosyal medyadan duyurulan Gibi dizisinin 4. sezonu 31 Mart Cuma günü Exxen'de hayranlarıyla buluşacak.

GİBİ DİZİSİNİN 4. SEZONU 31 MART'TA BAŞLIYOR!

Acun Ilıcalı tarafından sahibi olduğu Exxen'de yayınlanan Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi tarafından senaryosunun yazıldığı Gibi dizisinin hayranlarının merakla beklediği 4. sezon haberi geldi! Dizi 31 Mart Cuma günü hayranlarıyla buluşacak.

ACUN ILICALI DUYURDU!

Beklenen haberi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaştı. Gibi dizisi, her sezonu merakla beklenen başarılı bir işe dönüştü. Hayranlarının merakıyla her sezon izleyici katılımı artmaya devam ediyor ve bu sezon da katılım her zamankinden daha fazla olacak. Gibi 4. sezon 31 Mart Cuma günü Exxen'de başlayacak. Dizinin merakla beklenen 4. sezonunda, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi tarafından senaryosu kaleme alınarak, çekimleri gerçekleştirilen ve hayranları tarafından beklenen yeni bölümler ile karşımıza çıkacak. Yeni sezonda hayranlarının beklentileri daha üst seviyelere taşıyacak olan Gibi dizisi, 31 Mart Cuma günü Exxen'de başlayacak. Herkesin merakla beklediği yeni sezon, her cuma saat 20.00'da Exxen'de yayınlanacak.