Herkes biliyor ama hatırlamakta fayda var! Diyanet tüm detayları açıkladı, akıllarda soru işareti kalmayacak! İşte orucu bozan şeyler Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte orucu bozan eylemlerde vatandaşlar tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da merak da araştırılıyor. Diyanet'in bilgilerine göre birden fazla eylem orucu bozarken bunlar arasında en çok yeme, içme ve cinsel ilişkinden uzak durmak gelmektedir. İşte detaylar...

1 8 Müslüman aleminin her yıl özlemle beklediği mübarek Ramazan ayı, bu yıl da bereketiyle geliyor. Müslümanlar sahura kalkacak, yaz sıcaklarının etkisini gösterdiği Nisan ayında oruç tutacaklar. Oruçlarını tutacak olanlar, orucu bozan aktiviteleri araştırıyorlar.