Herkes bu açıklamaya kitlenmişti! TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Bu 45 yıla bedel bir yıl olacak
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 2022 yılı asgari ücreti hakkında yaptığı açıklamada işçilerin yüzünü güldürecek bir anlaşmaya hazır olduklarını ifade ederek," 45 yıldır asgari ücret belirleniyor, bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak" dedi.
2022 yılında uygulanacak olan asgari ücretin ne kadar olacağı şimdiden vatandaşlar tarafından merak konusu olurken yapılan açıklamalarla zam sürecinin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Önümüzdeki dönemde asgari ücret görüşmelerine başlayacağız. O sadece düşük gelirli grupların değil çalışma hayatında yer alan herkesin gelirine bir müdahale etme imkanıdır. Aynı zamanda o bizim işsizlik sigortasından tutun bütün harcamalara kadar düzenleyici bir eşittir. Ama esas etkisi de özel sektördeki ücret seviyesini bilhassa örgütsüz çalışanların ücret seviyesinin reel olarak değiştiren etkileyen durumdur. O yüzden asgari ücret grubu çok önemlidir." açıklamasının ardından bu kez de asgari ücret görüşmelerinde işçi temsil eden TÜRK-İŞ'in Başkanı Ergün Atalay konuştu.
"45 YILDIR ASGARİ ÜCRET BELİRLENİYOR"
TİSK tarafından TİSK tarafından İstanbul’da düzenlenen Ortak Paylaşım Platformunda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Ergün Atalay, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret için," 45 yıldır asgari ücret belirleniyor bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak.” dedi.
İŞÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK ANLAŞMAYA HAZIRIZ MESAJI
Asgari ücretin işçilerin bir kabul edebileceği bir seviyeye ulaşılması gerektiğini belirten Atalay, “işçinin yüzünü güldürecek” bir anlaşmayı imzalamaya hazır olduklarını kaydetti.
"ALIN BU PARAYI SİZ GEÇİNİN"
Atalay, asgari ücrettin artmasının gündeme geldiğinde “batarız” denildiğini, asgari ücret seviyesine göre ayarlanan bazı kamu kararlarının etkisinin gündeme getirildiğini belirterek, “Biz de diyoruz ki alın bu parayı siz geçinin. Nasıl geçineceksiniz? ” şeklinde konuştu.
2022 YILI ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin tahminler yapılmaya başlandı. Buna göre enflasyonun üzerinde zam yapılması beklenirken enflasyonda yaşanan düşüşe göre zam oranı da değişebilir. Merkez Bankasının tahminlerine göre bu yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 olacağı tahmin edilirken yüzde 22-23 civarında bir zam olabileceği beklentisi üzerinde duruluyor.
İLK TAHMİN
Enflasyon beklendiği gibi yüzde 16 olarak gerçekleşirse, 2022 yılında asgari ücretin brüt 4 bin 364,50 lira, net olarak ise net 3 bin 447,50 lira olması bekleniyor.
İKİNCİ TAHMİN
Eğer enflasyon şuan olduğu gibi yüzde 19 düzeylerinde kalır ise asgari ücretin brüt 4 bin 471,50 lira, net tutar olarak ise 3 bin 531,25 lira olabileceği ifade ediliyor.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETİN MİKTARI
2005 asgari ücret
Net: 350.15 TL
Brüt: 488.70 TL
2006 asgari ücret
Net: 380.46 TL
Brüt: 531 TL
2007 asgari ücret
Net: 403.03 TL
Brüt: 562.50 TL
2008 asgari ücret
Net: 481.55 TL
Brüt: 608.40 TL
2009 asgari ücret
Net: 527.13 TL
Brüt: 666 TL
2010 asgari ücret
Net: 576.57 TL
Brüt: 729 TL
2011 asgari ücret
Net: 629.96 TL
Brüt: 796.50 TL
2012 asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2012 asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2013 asgari ücret
Net: 773.01 TL
Brüt: 978.60 TL
2014 asgari ücret
Net: 846 TL
Brüt: 1,071 TL
2015 asgari ücret
Net: 949.07 TL
Brüt: 1,201.50 TL
2016 asgari ücret
Net: 1,300.99 TL
Brüt: 1,647 TL
2017 asgari ücret
Net: 1,404.06 TL
Brüt: 1,777.50 TL
2018 asgari ücret
Net: 1,603 TL
Brüt: 2,029 TL
2019 asgari ücret
Net: 2 bin 020 TL
Brüt: 2 bin 558 TL
2020 asgari ücret
Net: 2 bin 324 TL
Brüt: 2 bin 943 TL
2021 asgari ücret
Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş
Net: 2 bin 825 lira 90
Milyonlarca çalışan şimdiden merak içinde! Asgari ücrette ilk rakamlar ortaya çıkmaya başladı! 2022 yılı asgari ücreti ne kadar olacak?
Milyonlarca kişi merakla bekliyor! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması