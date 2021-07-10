Herkes bu iddiayı konuşuyor! Biontech kadınlardaki yeni yan etkisi şoke etti: Göğüsleri büyütüyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse dair aşılama çalışmaları devam ederken, Biontech aşısı hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Aşı olan bazı kadınlar, göğüslerinin büyüdüğünü dile getirdi.

BU YAN ETKİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Aşılama çalışmarı sürerken, aşı olan vatandaşlarda deneyimlerini sosyal medyadan paylaşıyor. İnsanlar, Biontech/Pfizer Kovid-19 aşısı olduktan sonra yaşadıkları sıra dışı 'yan etkileri' sosyal medyada anlattı. Aşı olan Norveçli kadınlar sosyal medya hesapları üzerinden, aşı olduktan sonra göğüslerinde büyüme olduğunu belirtti.

İddia sahiplerinden 17 yaşındaki Emma, TikTok paylaşımında süreçle ilgili deneyimlerini paylaşarak aşı prosedüründen 2 hafta sonra göğüslerinin büyük ölçüde büyüdüğünü belirtti. Emma’nın bu bilgiyi paylaşmasının ardından birçok kadın yorumlarda benzer durum yaşadıklarını bildirdi.

"LENF DÜĞÜMLERİNDE BÜYÜME YAŞANABİLİR"

Aşının yan etkisi olarak göğüste büyüme olduğu iddiaları üzerine açıklamalarda bulunan uzmanlar, korkulacak bir durum olmadığını iddia etti. Doktor Heinrich Backmann, aşı yapılınca geçici bir süre için lenf düğümlerinde büyüme yaşanabildiğini, bunun da göğüslerin büyümesine yol açabileceğini açıkladı.

Konu hakkında bilgilendirme yapan Norveç İlaç Ajansı’ndan Steinar Madsen de Backmann’ın söylediklerine katılarak, “Aşılanan kadınların yaklaşık yüzde 10’unda, koltuk altlarındaki lenf düğümleri büyüyor. Bu yüzden göğüs kısmı biraz öne çıkıyor ve daha büyük olmuş gibi görünüyor” ifadesini kullandı. Pfizer’in Norveç temsilciliği, daha önce bu tür tepkilere rastlamadıklarını, ama böyle olayların yaşanabileceğini açıkladı.