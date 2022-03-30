Herkes bunu merak ediyordu! Diyanet cevapladı: Ramazanda sevgiliyle ne yapılır? Ramazanda öpüşülür mü?

Ramazan ayında sevgiliyle ne yapılır? Ramazanda öpüşülür mü? soruları oruç tutacak vatandaşlar tarafından merak edildi. Merak edilen soruları Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı. Haberimizde merak konusu olan soru ve konu başlıklarının detaylarına sizler için yer verdik. İşte ramazan ayına dair detaylar…

RAMAZANDA SEVGİLİYLE NE YAPILIR?

Ramazan ayında tutulan oruç, imsak vaktinden güneşin batımına kadarki süre içinde yeme, içme ve cinsel ilişkiden, ibadet niyetiyle uzak durmaktır. Dolayısıyla orucu tehlikeye sokmayacak aktiviteler yapılabilir. Eğer gündüz sevgiliniz, eşiniz ya da dostunuz ile vakit geçirmek istiyorsanız; sinemaya gidebilir, müze gezebilir, sahilde yürüyüş yapabilir, iftar yapabilir, bisiklet sürebilir ve müzik dinleyebilirsiniz.

RAMAZANDA ÖPÜŞÜLÜR MÜ?

Ramazan ayında merak edilen bir diğer soru ise oruçlu iken çiftlerin öpüşmesi veya cinsel yakınlık yaşaması. Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına göre: “ Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir.”

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