Herkes eşsiz tasarımlı sıfır Ford Focus sahibi olacak! Yeni fiyat listesi güncellendi, fırsatı görenler bayilere koşacak! İşte 2022 fiyat listesi...

Dünyada ve Türkiye'de otomobil satışlarında yaşanan dalgalanma sürüyor. İkinci el pazarında fiyatların yükselmesi birçok kişiyi sıfır araç almaya itti. Özellikle Türkiye'de iyi satış rakamları bulunan Ford markası, 2022 Haziran ayı itibarıyla Focus modellerinin fiyat listesini güncelledi. Fiyatlardaki artış dikkat çekerken mevcut modellere göre fiyatların uygun olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda sıfır araç sahibi olmak isteyenler için araçların özeliklerine göre fiyat listesi haberimizde...