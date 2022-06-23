Herkes eşsiz tasarımlı sıfır Ford Focus sahibi olacak! Yeni fiyat listesi güncellendi, fırsatı görenler bayilere koşacak! İşte 2022 fiyat listesi...
Herkes eşsiz tasarımlı sıfır Ford Focus sahibi olacak! Yeni fiyat listesi güncellendi, fırsatı görenler bayilere koşacak! İşte 2022 fiyat listesi...
Türkiye'de çokça tercih edilen otomobil markalarından olan Ford'un 2022 Focus modellerinin fiyat listeleri yeniden güncellendi. Sıfır araç sahibi olmak isteyenler için özelliklerine göre 2022 fiyat listesi haberimizde...