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  3. Herkes eşsiz tasarımlı sıfır Ford Focus sahibi olacak! Yeni fiyat listesi güncellendi, fırsatı görenler bayilere koşacak! İşte 2022 fiyat listesi...

Herkes eşsiz tasarımlı sıfır Ford Focus sahibi olacak! Yeni fiyat listesi güncellendi, fırsatı görenler bayilere koşacak! İşte 2022 fiyat listesi...

Türkiye'de çokça tercih edilen otomobil markalarından olan Ford'un 2022 Focus modellerinin fiyat listeleri yeniden güncellendi. Sıfır araç sahibi olmak isteyenler için özelliklerine göre 2022 fiyat listesi haberimizde...

Herkes eşsiz tasarımlı sıfır Ford Focus sahibi olacak! Yeni fiyat listesi güncellendi, fırsatı görenler bayilere koşacak! İşte 2022 fiyat listesi... 1115

Dünyada ve Türkiye'de otomobil satışlarında yaşanan dalgalanma sürüyor. İkinci el pazarında fiyatların yükselmesi birçok kişiyi sıfır araç almaya itti. Özellikle Türkiye'de iyi satış rakamları bulunan Ford markası, 2022 Haziran ayı itibarıyla Focus modellerinin fiyat listesini güncelledi. Fiyatlardaki artış dikkat çekerken mevcut modellere göre fiyatların uygun olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda sıfır araç sahibi olmak isteyenler için araçların özeliklerine göre fiyat listesi haberimizde... 