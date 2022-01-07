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  3. Herkes gelecek güzel haberi bekliyordu! Adana'da gömülmeye götürülürken yaşadığı tespit edilen bebek hayatını kaybetti

Herkes gelecek güzel haberi bekliyordu! Adana'da gömülmeye götürülürken yaşadığı tespit edilen bebek hayatını kaybetti

Adana'da erken doğduğu için öldüğü söylenen ancak defin edilmeye götürülürken yaşadığı belirlenen 5 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti.

Herkes gelecek güzel haberi bekliyordu! Adana'da gömülmeye götürülürken yaşadığı tespit edilen bebek hayatını kaybetti

Adana'da hamile Melek Sert 27 Aralık 2021 gününde şiddetli sancı nedeniyle  Yüreğir Devlet Hastanesine başvurmuştu. Tedavisinin ardından evine gönderilen ancak sağlık durumu düzelmeyen Melek Sert 31 Aralık'ta Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası'nda tedaviye alınmıştı. Daha sonra Melek Sert'in eşi Hasan Sert'i arayan hastane eşinin düşük yaptığını ve çocuğunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Herkes gelecek güzel haberi bekliyordu! Adana'da gömülmeye götürülürken yaşadığı tespit edilen bebek hayatını kaybetti

DEFİN İÇİN GÖTÜRÜLÜRKEN AĞLAMIŞTI

Hasan Sert hayatını kaybettiği söylenen bebeğini hastaneden kefene sarılı şekilde teslim aldıktan sonra defnetmek için gittiği Yüreğir ilçesindeki Herekli Mahalle Mezarlığı'na yaklaştığı sırada ağlama sesi duymuş, durumu 112 Acil Servis ekibine haber vermişti.

Herkes gelecek güzel haberi bekliyordu! Adana'da gömülmeye götürülürken yaşadığı tespit edilen bebek hayatını kaybetti

TEDAVİ ALTINA ALINMIŞTI

Bölgeye sevk edilen ekipler, yaşadığı belirlenen bebeği tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırmıştı.

Herkes gelecek güzel haberi bekliyordu! Adana'da gömülmeye götürülürken yaşadığı tespit edilen bebek hayatını kaybetti

HAYATA TUTUNAMADI

Hastanede yaşam savaşı veren talihsiz bebek doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 

Acılı baba Hasan ve anne Melek Sert, hastanede gözyaşı döktü.

Herkes gelecek güzel haberi bekliyordu! Adana'da gömülmeye götürülürken yaşadığı tespit edilen bebek hayatını kaybetti

Tayfun Altuntaş
Editör
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