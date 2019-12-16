Herkes golü coşkuyla kutlarken Sergen'deki buruk sevinç...

Eski Beşiktaşlı aslında hala Beşiktaşlı... Dün akşam Sergen Yalçın teknik direktörlüğünü yaptığı Malatyaspor'un, gönlünün takımı Kara Kartallara attığı golde ne kadar mutlu olsa da bir burukluk yaşadı.

Sergen Yalçın yönetimindeki BtcTurk Yeni Malatyaspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederken siyah-beyazlıların 8 maçlık yenilmezlik serisinin sona erdiği ve Yeni Malatyaspor'un 23 puana yükseldiği kritik karşılaşmaya bir kare damga vurdu. Takımının öne geçtiği gol sonrası çekilen bir karede kulübedeki büyük sevinç esnasında düşünceli olduğu görülen Sergen Yalçın'ın bu karesi sosyal medyada da gündeme oturdu.

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maç sonucu | Beşiktaş Yeni Malatyaspor maç özeti

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden olan ve 2018-2019 sezonunun sonunda Şenol Güneş'in ayrılmasıyla taraftarların takımın başında görmek istediği isimlerin ilk sırasında yer alan Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde siyah-beyazlılara karşı ilk kez galip gelmeyi başardı.