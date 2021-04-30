Herkes Guido Senia ile sevgili sanmıştı! Melisa Döngel'in sevgilisi herkesi şaşırttı!

21 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Döngel hakkında geçtiğimiz günlerde, Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile aşk yaşadığına dair iddialar öne sürülmüştü. Magazin D'nin haberine göre güzel oyuncu sağ gösterip sol vurdu.

MESLEKTAŞINA GÖNLÜNÜ KAPTIRDI

'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan Melisa Döngel'in, 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinin Sencer'i, Ekin Koç ile aşk yaşadığı belirtildi. Oyuncu ikilinin ilişkilerini şimdilik gizli tutmaya karar verdiği ancak yakın arkadaşlarına mutlu olduklarını söyledikleri öğrenildi.

EKİN KOÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

21 Haziran 1992 Antalya, Manavgat doğumlu Ekin Koç 28 yaşındadır. Tam adı İsmet Ekin Koç’dur. Koç ÖSS'ye hazırlanırken ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı. Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünü kazandı. Hocası beğenmediği için tiyatrodan kovulan Koç, Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'den oyunculuk dersi aldı.

Haberin devamı için aşağıdaki linke tıklayınız...

Ekin Koç kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi film, dizide oynadı?