Herkes, kalpli gölün pembeleşmesini bekliyor (Tekrar)

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunan, yılın sadece birkaç günü pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğrafları nedeniyle popüler olan kalp şeklindeki gölün bu yıl da pembe rengini almasına kısa bir zaman kaldığı düşünülüyor.

Alexandria Troas Antik Kenti'nin o dönemdeki iç limanı olan kalp şeklindeki göl, dünyadaki 8 pembe gölden birisi olarak gösteriliyor. Kalp şeklindeki göl, pembeye büründüğü anlarda ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Ancak göl, yılın sadece birkaç günü pembe rengi alıyor. Başta gezginler olmak üzere birçok kişi, kalp şeklindeki gölün pembe renge dönüşeceği günü merakla bekliyor.

Sosyal medyada bugünlerde paylaşılan ve gölü pembe gösteren fotoğrafları görerek gidenler ise hüsrana uğruyor. Çünkü gölün suyu şu anda kahverengi.

Uzmanlar, kalp şeklindeki gölde suyun pembeye dönüşmesini, tuz ve sıcaklık oranının artışına bağlı olarak bakteri üremesine bağlıyor.

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DHA