Herkes onu muhalif kimliğiyle tanıyordu! O sanatçıdan Türk sağlık sistemine övgü dolu sözler!

Haberler - Muhalif kimliğiyle bilinen sinema sanatçısı Sermiyan Midyat, gittiği ABD’de gördüğü manzara karşısında Türkiye’nin sağlık sistemine şükretti. Midyat, “Tüm eleştirilere ve doğurduğu ekonomik problemlere rağmen halkın sağlığı için didinenlere selam, sevgi ve saygılar olsun” dedi.

Muhalif kimliğiyle ön plana çıkan sinema sanatçısı Sermiyan Midyat, gittiği Amerika’da gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle Amerika’da karşılaştığı manzara karşısında şaşıran Midyat, Türk sağlık sistemine övgü dolu sözler söyledi.

Sosyal medyadan çektiği videoyu paylaşan Midyat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakan Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı’na etiketleyerek, “Tüm eleştirilere ve doğurduğu ekonomik problemlere rağmen halkın sağlığı için didinenlere selam, sevgi ve saygılar olsun. Tenkit etmeyi bildiğimiz kadar takdir etmeyi de öğreneceğimiz günlerde buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

-"SÜPER GÜÇ AMERİKA'YA BAK"

Midyat paylaştığı videoda, “Koronavirüs salgınından beri yurt dışına çıkmamıştım. Şimdi bir iş görüşmesi dolayısıyla Amerika’ya geldim. Ve Amerika’nın pandemi konusundaki tutumu karşısında inanılmaz şaşırdım. Herkesin süper güç dediği Amerika bahsediyorum. Bakın herkes sokaklarda, kuaförler açık, restoranlar açık, herkes dip dibe. Havalimanında ateş bile ölçülmedi. Bizde AVM’lerde, kafede bile ölçülüyor. Söyleyeceğim şey şimdi beni kimilerini linç etmesini sağlayacaktır.

Zira memleketimizde sırf muhalif olmak için ya da sırf şirin gözükmek için siyaha beyaz diyen popülasyon çok fazla. Bine de biliyorsunuz 23 yıldır huzurunuzdayım. Söylemek istediğim şu ki gerçekten insan içindeyken fark etmiyor. Bir yıldır memlekette herkes birbirini delice eleştiriyor. Fakat şunu net olarak söyleyeyim ki herkesin süper güç dediği Amerika’da gördüklerimden sonra insan memleketinin kıymetini çok daha fazla fark ediyor. Bu bir düşünce değil gözlem ve tespittir. Bu konuda gerçekten memleketteki bütün sağlık çalışanlarının, hekimlerin, emekçilerin, Sağlık Bakanlığı’nın, hükümetin, cumhurbaşkanımızın gösterdiği hassasiyet, emek çaba gerçekten teşekküre ve takdire layık. Umarım tenkit etmeyi bildiğimiz kadar takdir etmeyi de öğreneceğimiz günlerde buluşuruz” ifadelerini kullandı.

kaynak: https://haberciniz.biz/muhalif-kimligiyle-bilinen-sermiyan-midyat-abdde-gordugu-manzara-karsisinda-turkiyeye-ov-4001719