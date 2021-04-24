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  3. Herkesi çileden çıkardı! Karantinadan kaçıp olay çıkardı, polisin yüzüne tükürerek “korktun mu?” dedi

Herkesi çileden çıkardı! Karantinadan kaçıp olay çıkardı, polisin yüzüne tükürerek “korktun mu?” dedi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde görenleri şoke eden bir olay yaşandı. Karantinada olması gereken şahıs, alkol alarak olay çıkardı. Müdahale etmeye çalışan polisin yüzüne tükürerek, “korktun mu?” dedi.

Herkesi çileden çıkardı! Karantinadan kaçıp olay çıkardı, polisin yüzüne tükürerek “korktun mu?” dedi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde görenleri şoke eden bir olay yaşandı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Pazarcı Mahallesi'nde hizmet veren bir künefecinin işletmeciliğini yapan 3 kardeşten biri olan Ahmet O., dün saat 20.00 sıralarında iş yerine giderek kardeşi İsmail O. ile tartıştı. Alkollü olduğu görülen Ahmet O., tartışmanın ardından künefe dükkanının camlarını kırıp arbede çıkardı. Polisin olay yerine gelmesiyle gözaltına alınan Ahmet O., sağlık raporu almak için Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Buradan Ahmet O.'nun Covid olduğu ve karantinada bulunması gerektiği, ayrıca 2.15 promil alkollü olduğu öğrenildi.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Test sonuçları beklenirken, polisin tüm uyarılarına rağmen çoğu zaman maskesini çıkararak hastane bahçesinde cirit atan Ahmet O., Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürünün yanına çağrılmasını istedi. Ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenen, polisin uyarılarını dikkate almayarak polise yaklaşmak için hamleler yapan Ahmet O., polisin üzerine maskesi çenesinin altında defalarca tükürerek, "Korktun mu?" dedi.

Kontrollerin ardından karantinadan kaçan şahsa 3 bin 150 TL para cezası yazılarak hakkında adli işlem başlatıldı. Daha önce de defalarca benzer olaylara karıştığı anlaşılan 2.15 promil alkollü ve Covid olan şahıs, ailesine teslim edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Herkesi çileden çıkardı! Karantinadan kaçıp olay çıkardı, polisin yüzüne tükürerek “korktun mu?” dedi

Herkesi çileden çıkardı! Karantinadan kaçıp olay çıkardı, polisin yüzüne tükürerek “korktun mu?” dedi

Herkesi çileden çıkardı! Karantinadan kaçıp olay çıkardı, polisin yüzüne tükürerek “korktun mu?” dedi

Herkesi çileden çıkardı! Karantinadan kaçıp olay çıkardı, polisin yüzüne tükürerek “korktun mu?” dedi

Herkesi çileden çıkardı! Karantinadan kaçıp olay çıkardı, polisin yüzüne tükürerek “korktun mu?” dedi

Herkesi çileden çıkardı! Karantinadan kaçıp olay çıkardı, polisin yüzüne tükürerek “korktun mu?” dedi

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