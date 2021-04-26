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  3. Herkesi sevgiyle kucaklayacak Akdere Bilim ve Sanat Merkezi hizmete açıldı

Herkesi sevgiyle kucaklayacak Akdere Bilim ve Sanat Merkezi hizmete açıldı

Başkent'in Mamak ilçesindeki sosyal ve kültürel alanda en büyük ihtiyaçları arasında herkese hitap edecek olan Akdere Bilim ve Sanat Merkezi hizmete açıldı.

Herkesi sevgiyle kucaklayacak Akdere Bilim ve Sanat Merkezi hizmete açıldı

Başkent'in Mamak ilçesindeki sosyal ve kültürel alanda en büyük ihtiyaçları arasında olan Akdere Bilim ve Sanat Merkezi hizmete açıldı. Pandemi sebebiyle faaliyetlerine ara verilen merkezin, kütüphanesi hizmet vermeye devam ediyor.

Mamak'taki Akdere Bilim ve Sanat Merkezi hizmete açıldı. 4 kattan oluşan Bilim ve Sanat Merkezi'nde kafeterya, yemek salonu, Çocuk Gündüz Bakım Evi, spor salonu, bay- bayan mescitler, dükkan, Aile Merkezi, Gençlik Merkezi, kütüphane, bebek kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi yer alıyor. Sosyal yaşama katkı sunacak merkezin bina dış cephesinde günümüzün modern tasarımları ile cephe giydirme sistemleri kullanılarak gece ışık oyunları yer alıyor.

"HERKESE HİTAP EDEN ÖZEL BİR MERKEZ"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gelişim" sözü vererek devraldığımız hizmet maratonunda; vatanımıza, milletimize, ilçemize hizmetle dolu dolu geçen 2 yılı geride bıraktık. Geldiğimiz gün verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde hiçbir ayrım yapmaksızın her mahalleye hizmet ediyoruz. Akdere Mahallemize kazandırdığımız Bilim ve Sanat Merkezimiz, her yaştan vatandaşımızı sevgiyle kucaklayacak, herkese hitap eden özel bir merkez. Burada herkes kendi ilgi alanına göre bir şeyler bulabilecek. Hem sosyalleşecek, hem eğlenecek hem de öğrenecek" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Herkesi sevgiyle kucaklayacak Akdere Bilim ve Sanat Merkezi hizmete açıldı

Herkesi sevgiyle kucaklayacak Akdere Bilim ve Sanat Merkezi hizmete açıldı

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