Herkesin başına bela olan 20lik diş ağrılarından nasıl kurtuluruz? Diş Hekimi Kazak anlattı!

Bazı insanlarda daha 20 yaşına gelmeden acısı başlayan, kimilerinde ise 40 yaşından sonra görülen 20lik diş, verdiği acılarla birçok insanın yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Global Diş Hekimliği Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, 20lik diş hakkında tüm merak edilenleri paylaştı. İşte detaylar...

"ÇEKİMİ GENELLİKLE CERRAHİ İŞLEMLE YAPILIR"

Dişin bir bölümü dişeti ile kaplı olduğu durumlarda sıklıkla enfeksiyon ve buna bağlı olarak yüzde şişme ve çene açmada azalma meydana geldiğini ifade eden Global Diş Hekimliği Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

"Tekrarlanan enfeksiyonlar sonucu 20 yaş dişlerin etrafındaki kemik erimeye başlar ve yerine iltihabı doku oluşur" diyen Zafer Kazak, şöyle devam etti: "Ayrıca çene kemliğindeki konumundan dolayı bazen önünde bulunan azı dişlerine baskı uygulayabilir. Bu durumda ağrı ve ön dişlerde çapraşıklık oluşur. 20 yaş dişlerin çekimi genellikle cerrahi olarak yapılır ve çekiminden sonra bu bölgede şişlik ve ağrı görülebilir. Bu durum 20 yaş dişinin etrafında kemik dokusu varlığında oluşur."

"ZAMANINDA ÇEKİLMEZSE KALICI ZARAR VEREBİLİR"

Bazı kişilerde yirmi yaş dişlerinin kalıtsal olarak hiç oluşmadığını ifade eden Kazak, "Oluşmuş olan yirmi yaş dişleri çene kemiğinde kendisine yer bulabilirse diğer dişler gibi çıkarak yerini alabilir. Bu durumda genel ağız sağlığı açısından sıkıntı oluşturmuyorsa yirmi yaş dişlerinin alınması gerekmemektedir. Ağız içerisine yerleşemeyecek pozisyonda olan dişler ise gömük ya da yarı gömük pozisyonda kalabilir.

Eğer gömük ya da çıkmış olan yirmi yaş dişi pozisyonu nedeniyle yandaki dişlere ve bulunduğu kemiğe zarar veriyorsa, temizlenemeyecek bir pozisyonda ağızda yer almışsa ve çürük ya da kırık nedeni ile zarar görmüş, dolgu, kanal tedavisi, kuron ya da başka bir tedavi yöntemi ile tedavi edilemeyecekse mutlaka çekilmelidir. Çekim zamanında yapılmaz ise dişlerin çapraşıklaşmasına sebep olabilir, iltihap yapabilir ya da öndeki dişe kalıcı zarar verebilir" şeklinde konuştu.

DİŞ AĞRISI SEBEPLERİ

Diş ağrısına neden olabilecek sebepler arasında genel olarak:

Diş çürüğü.

Dişin merkezinde gerçekleşen bakteriyel bir enfeksiyondan dolayı oluşan diş apsesi,

Diş çatlağı ya da kırık diş,

Diş dolgusunda bir hasar,

Sakız çiğneme, dişleri sıkma veya birbirine sürtme gibi tekrarlayan hareketlerden kaynaklanan diş yıpranması,

Diş eti enfeksiyonu,

Diş etlerinden diş çıkması, yani diş patlaması,

Yirmilik dişler gibi nedenlerden dolayı dişlerin çekilmesi bulunur.

DİŞ AĞRISI NASIL ÖNLENİR?

Bir çok diş ağrısı vakası diş çürümesinin sonucu ortaya çıktığından dolayı, ağız hijyenine özenle dikkat etmek bundan kaynaklı diş ağrılarını önleyebilir:

Düzenli olarak florürlü diş macunu ile dişleri fırçalamak,

Günde en az bir kez diş ipi kullanmak,

Profesyonel temizlik için yılda iki kez diş hekimine danışmak iyi ağız hijyeni uygulamaları arasında sayılır.

Bununla birlikte şeker miktarı düşük yiyecekleri tercih etmek dişlerin daha uzun süre sağlam kalmasına yardımcı olabilir.

DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Diş ağrılarının genelinde geçici müdahale için önerilebilecek bitki, karanfil yağıdır. Aktarlardan alınabilecek karanfil yağı, pamuk yardımıyla ağrıyan dişin üzerine koyulabilir, kısa sürede ağrıyı keseceği görülecektir. Ancak geçici bir çözümdür, doktorunuza gitmeyi geciktirmeyin, çünkü diş ağrıları kulak ağrısından kalp sorunlarına kadar pek çok ağrı ve hastalığın tetikçisidir.