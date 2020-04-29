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Herkesin dikkatini çeken Survivor'daki malikane bakın kimin çıktı

Ödül oyununda yarışmacıların gittikleri o malikane herkes tarafından merak konusu oldu. Peki Survivor'daki malikane kimin? İşte cevabı..

Herkesin dikkatini çeken Survivor'daki malikane bakın kimin çıktı

Reyting rekortmeni olan Survivor yarışmasında dikkat çeken bir detay oldu. Yarışmacıların ödülü kazanıp gittikleri malikane herkes tarafından merak edildi. İşte o malikanenin sahibi...

SURVİVOR'DAKİ MALİKANE BAKIN KİMİN ÇIKTI

Hakan Hatipoğlu ise bu gizeme bir son vererek, yarışmada kullanılan ödül villasının, bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony'ye ait olduğu açıkladı.

Herkesin dikkatini çeken Survivor'daki malikane bakın kimin çıktı

Acun Ilcalı, Survivor'daki ödül oyunu formatını koronavirüs nedeniyle değiştirmek zorunda kaldı. Pandemi öncesi Ilıcalı, ödül oyununu kazananları farklı ülkelere yollayabiliyordu.Şimdi ise yrışmacıları malikaneye gönderdi. Üstelik Acun Ilıcalı, bu malikaneye bir lunapark kurdurdu.

Herkesin dikkatini çeken Survivor'daki malikane bakın kimin çıktı

Herkesin dikkatini çeken Survivor'daki malikane bakın kimin çıktıHerkesin dikkatini çeken Survivor'daki malikane bakın kimin çıktı




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