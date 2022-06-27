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Herkesin gözü kulağı bu haberdeydi! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için müjdeyi verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonların beklediği asgari ücret zammı için sevindirici haberler verdi.

Herkesin gözü kulağı bu haberdeydi! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için müjdeyi verdi!

Miyonların merakla beklediği asgari ücret zammı için Çalışma ve Ssoyal Güvenli Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde emekli ve işçilerin haklarının korunarak enflasyona ezdirilmeyeceklerini ve hafta ortasında asgari ücret zammı ile ilgil bilgi paylaşacağını duyumuştu. Bugün de Cumhurbaşaknı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen aagari ücret haberlerine açıklık getirdi.

Herkesin gözü kulağı bu haberdeydi! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için müjdeyi verdi!

ASGARİ ÜCRET YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklenen asgari ücret zammı için; "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik. Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek yöntem geliştirecektir. Yapılan artışın isdihdamda olumsuz etkiye yol açmasına meydan verilmeyecektir. En kısa sürede bu konuda müjdeli haberi işçi ve emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz." dedi.

Herkesin gözü kulağı bu haberdeydi! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için müjdeyi verdi!

NATO DÖNÜŞÜ PAYLAŞILACAK

Kamu çalışanlarına ve emeklilere enflasyon farklarının verileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "13,7 milyon emeklimizin bu çalışmanın tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum. Hiçbir çalışan ve emeklimizin hayat pahalılığın altında ezilmesine müsaade etmemekteyiz. Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile biraraya gelip çalışmalarını bitirecekler, ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez tüm işçi ve emeklilerimizle bunu paylaşma imkanını bulacağız." ifadelerine yer verdi. 

Herkesin gözü kulağı bu haberdeydi! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için müjdeyi verdi!

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