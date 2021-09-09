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Herkesin merak ettiği o soru yine soruldu! Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için net konuştu, ters köşe yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adı geçmesine ilişkin olarak," Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok." dedi.

Herkesin merak ettiği o soru yine soruldu! Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için net konuştu, ters köşe yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Politikyol'dan Ali Haydar Fırat'ın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar arasında adı yer alan İmamoğlu, adaylık konusundaki soruya çarpıcı bir yanıt verdi.  

İmamoğlu adaylık konusundaki soruya şu yanıtı verdi:

"Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Bene görevimi en iyi şekilde yaparsam memleketin kurtuluşuna en büyük hizmeti yapmış olurum.

Herkesin merak ettiği o soru yine soruldu! Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için net konuştu, tavrını belli etti

Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.

Ben bunu yaparsam zaten değişim olacaktır değişime büyük bir katkı sunmuş olurum. Yani birilerinin dediği gibi İstanbul’u alan Türkiye’yi alır tezine de damga basmış olacağım. Benim yapmak istediğim budur. İnşallah az önce ifade ettiğim gibi İstanbul’un en başarılı belediye başkanı olurum."

Herkesin merak ettiği o soru yine soruldu! Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için net konuştu, tavrını belli etti

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Tayfun Altuntaş
Editör
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